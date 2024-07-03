Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура выше 30 градусов ожидается в Москве 4 июля. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр указал, что городские службы в условиях жары работают в усиленном режиме. На станциях метро, где температура превышает норму, на некоторых станциях МЦД, железнодорожных вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта горожанам раздают питьевую воду.

При этом 5 июля синоптики прогнозируют резкую смену погоды, отметил градоначальник. В столице возможны сильный ветер, гроза и даже град. При грозе шквалистое усиление ветра может достигнуть 20–25 метров в секунду. Также осадки на 50% превысят месячную норму.

Собянин призвал москвичей быть аккуратными и беречь себя. Также мэр рекомендовал по возможности не выходить на улицу пожилым людям, беременным женщинам и детям.

По данным синоптиков, 5 июля в столице вновь могут образоваться смерчи. Ожидается, что они накроют город с 12:00 до 21:00. В связи с этим в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение об усилении ветра до 20–25 метров в секунду и грозе будет действовать с 12:00 5 июля до 00:00 6 июля.