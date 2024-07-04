Депздрав Москвы посоветовал пить больше воды во время аномальной жары

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Во время аномальной жары нужно не забывать пить много воды, напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"Конечно, москвичи всегда с нетерпением ждут наступления летней жары, всем хочется запастись теплом и солнцем так, чтобы хватило даже на долгую зиму. Однако важно помнить, что высокие температуры могут обернуться для нашего организма настоящим стрессом", – цитирует его пресс-служба московского Депздрава.

Организм человека во время жары тратит очень много энергии на поддержание жизнеспособности и избегание перегрева. Поэтому ему нужно помочь при помощи легкоусвояемой пищи, обильного питья воды, а также свободной светлой одежды. Также врач посоветовал не выходить на улицу во время температурного пика без особых на то причин.

Хотите охладиться – пейте больше воды

Если не восполнять запасы воды в организме, то начнется обезвоживание, так как тело человека тратит жидкость на терморегуляцию. Необходимое количество воды зависит от многих параметров, включая индивидуальные особенности и образ жизни – в среднем это от 30 до 40 миллилитров на килограмм. Поэтому врач посоветовал пить раз в час по 100–150 миллилитров воды.

Для восполнения жидкостей подойдет либо обычная вода, либо морс или компот. При этом, уверен Тяжельников, сладкая газировка не поможет утолить жажду, так как в ней много сахара. Также он предостерег от чрезмерного употребления кофе, так как он имеет мочегонный эффект.

"Важно помнить, что вода, которую мы пьем, должна быть прохладной, но не ледяной. Необходимо также отказаться от алкоголя", – напомнил врач.

Чем легче еда, тем легче организму

Во время аномальной жары свой рацион лучше составить из легкой пищи, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Это могут быть свежие овощи, фрукты, зелень, ягоды, постное мясо или нежирная рыба. При этом стоит обратить внимание на качество, срок годности и условия хранения продуктов, а также тщательно мыть их.

"Все, что быстро портится, должно обязательно находиться в холодильнике", – сказал специалист.

Одежда может повлиять на самочувствие

Врач посоветовал не только использовать светлые ткани из натуральных материалов, так как она меньше нагревается и лучше отражает солнечные лучи, но и позаботиться о защите головы от прямых лучей.

По возможности лучше оставаться в помещении в период с 10 до 17 часов, когда температура обычно поднимается наиболее высоко. Кроме того, добавил Тяжельников, стоит отказаться от спортивных тренировок во время жары, а при купании нужно соблюдать несколько правил.

"Не все водоемы одинаково быстро прогреваются: вода может оказаться намного холоднее температуры воздуха и вашего тела. Поэтому резко окунаться, будучи разгоряченным – небезопасно, так как сильный перепад температур может обратиться рисками для здоровья", – предупредил он, подразумевая спазм сосудов, скачок давления, судороги и даже остановку дыхания.

Как не переборщить с прохладой и не заболеть?

Чтобы не простудиться, нужно охлаждать помещение так, чтобы температура не опускалась ниже 19 или 21 градуса, при этом делать это нужно постепенно. Из-за перепада температур у организма может возникнуть стресс, что снизит иммунитет, открыв путь для вирусов и бактерий, предупредил врач.

Также нельзя оставлять кондиционер включенным на ночь, а охладить помещение можно также при проветривании.

Как распознать тепловой удар?

Основными признаками теплового удара являются появление головной боли, головокружение, утомляемость, покраснения на коже, одышка, холодный пот и тошнота. При ухудшении самочувствия стоит срочно охладить тело – уйти в тень, покинуть помещение, попить воды, умыться или принять прохладный душ.

"Если состояние не удается нормализовать, возникли резкая слабость в мышцах, чувство нехватки воздуха, ощущается онемение конечностей, наблюдается общая заторможенность, сильное потоотделение, температура тела достигает 40 градусов, то желательно обратиться за медицинской помощью", – рассказал врач.

По его словам, в ожидании медиков нужно положить пострадавшего на спину, приподнять ноги и голову, освободить его от сдавливающей одежды, а также приложить к голове холодный компресс.

Гроза и жара до 35 градусов ожидается в Москве в четверг, 4 июля, рассказывали синоптики. При этом вечером возможен дождь. Аномальная жара покинет Москву 5 июля, однако вернется уже 8 июля, предупреждали специалисты.

