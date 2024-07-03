Смерчи вновь ожидаются в Москве 5 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Смерчи могут вновь начать образовываться в столице в пятницу, 5 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Они могут накрыть город с 12:00 до 21:00. В связи с этим в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Кроме того, в пятницу ожидается гроза с сильным ливнем. Выпадет более 20 миллиметров осадков за час, местами возможен крупный град. Предупреждение об усилении ветра до 20–25 метров в секунду и грозе будет действовать с 12:00 5 июля до полуночи.

В среду, 3 июля, температура в Москве достигла 32,5 градуса и, таким образом, превысила рекорд суточной температуры, установленный в 1917 году. При этом данный показатель к вечеру среды может стать еще выше. Синоптики обещали, что воздух в городе может прогреться до 35 градусов.

Жара может спасть только 6 и 7 июля, предполагают синоптики. В это время столбики термометров днем будут показывать от 23 до 25 градусов. Однако уже 8-го числа Москву вновь ждет потепление.

