Третье июля в Москве стало самым жарким с 1949 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 11 часам 3 июля поднялась до 31,1 градуса. День уже стал самым жарким с 1949 года, рассказал ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

При этом в среду есть шанс побить температурный рекорд 3 июля 1917 года, когда фиксировали 32,2 градуса, уточнил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT.

"Сегодня у нас в Москве воздух прогреется до 33–35, а по области 31–36 градусов", – подчеркнул он.

При этом к пятнице, 5 июля, температура поднимется до 31–32 градусов, а затем придут ливни с грозами и ветром до 22 метров в секунду. После холодного фронта в столице будут фиксировать от 25 до 27 градусов, уверен Ильин. По его словам, ночи в Москве будут жаркими до пятницы – от 23 до 25 градусов, однако после 5 июля – от 14 до 19 градусов.

По информации ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, минимальная температура в городе стала самой высокой с начала текущего лета. В целом прошедшая ночь вошла в топ-10 самых теплых июльских ночей, так как на ВДНХ зафиксировали минимальный показатель в 22,5 градуса, написала Позднякова в своем телеграм-канале.

Она уверена, что скоро минимальная температура по ночам будет близка к рекордным июльским значениям, так как самая жаркая ночь была 29 июля 2010 года, когда на ВДНХ выявили 26 градусов.

Во время жары нужно пить любую воду, даже очень теплую, уверена врач-терапевт Людмила Лапа. Даже лежавшая на солнце жидкость поможет запустить клетки организма, однако употреблять лучше всего негазированную воду, считает она.

"Но самая лучшая вода всегда была из колодца, там она 4 градуса. Она не холодная, но всегда утоляет жажду прекрасно", – рассказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Кроме аномальной жары москвичей 3-го числа ожидают дождь с грозой и сильным ветром. Из-за непогоды горожан попросили снизить скорость движения, а также избегать внезапных маневров и не парковаться возле деревьев. Ожидается, что порывы ветра при грозе могут достигать 16 метров в секунду.

