Температурный рекорд 1917 года побит в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столбики термометров на метеостанции ВДНХ достигли 32,5 градуса, превысив рекорд суточной температуры 1917 года, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дрогнул рекорд, который был 3 июля 1917 года, – 32,2 градуса", – цитирует его Агентство "Москва".

Вильфанд уверен, что текущий показатель тепла – это не предел. Еще до обеда среды температура поднялась к 31,1 градуса, превысив показатель 1949 года. В целом воздух в столице может прогреться сегодня до 35 градусов, предупреждали ранее синоптики.

Аномальная жара в Москве может закончиться 6 и 7 июля, на ближайших выходных. Тогда, добавлял Вильфанд, столбики термометров упадут до отметок в 23–25 градусов. Однако очередная волна тепла ожидается в начале следующей недели, 8-го числа.

