Синоптик Вильфанд: жара покинет Москву всего на пару дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аномальная жара спадет в столице в предстоящие выходные, 6 и 7 июля, сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом уже в начале следующей недели столбики термометров опять поднимутся до 29 градусов.

Синоптик рассказал, что 6-го числа ожидается до 23–25 градусов, это выше нормы на 2 градуса. 7 июля будет около 25 градусов.

"И дальше опять, по предварительным расчетам, будет повышение температуры в начале следующей недели до 27–29 градусов", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что в субботу возможны осадки и усиление ветра, однако в воскресенье этого не прогнозируется.

Самым теплым днем в Москве с начала года стало 2 июля. По данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, к 13:00 воздух в столице прогрелся до 31 градуса. Это самое жаркое 2 июля за все время производства метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ – с 1949 года.

В столице наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму. Так, в городе до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов.

В связи с жарой в Москве городские службы работают в усиленном режиме. В столице повысили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования.

Эксперты напомнили, что жителям мегаполисов будет легче пережить жару, если они будут пить много воды, употреблять в пищу овощи и фрукты и откажутся от вредных привычек.