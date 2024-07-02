Синоптик Вильфанд: жара в Москве 2 июля повторила 134-летний рекорд

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара в Москве 2 июля достигла 31,9 градуса, тем самым повторив рекорд этого дня от 1890 года, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

2 июля также стало самым теплым днем в Москве с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, к 13:00 воздух в столице прогрелся до 31 градуса. Это самое жаркое 2 июля за все время производства метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ – с 1949 года.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что в столице наступил период супержаркой погоды, когда температура долгое время будет превышать норму. Так, в городе до четверга, 4 июля, включительно ожидается аномальная жара, воздух может прогреться до 35 градусов.

По словам синоптика, аномальная жара спадет в предстоящие выходные, 6 и 7 июля. Так, 6-го числа ожидается до 23–25 градусов, это выше нормы на 2 градуса. 7 июля будет около 25 градусов.