"Роскосмос" показал со спутника надвигающийся на Москву ураган "Орхан"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок "Метеора-М" с мониторингом прохождения урагана "Орхан". Об этом госкорпорация сообщила в телеграм-канале.

Судя по фотографии, стихия уже накрыла западную часть Подмосковья. По словам синоптиков, ураган стихнет к 02:00–03:00.

Ливень, гроза и усиление порывов ветра до 25 метров в секунду ожидаются 5 июля в Москве. В городе может выпасть более половины месячной нормы осадков. Пик непогоды ожидается в 17:00–19:00.

В связи с ураганом в столице усилена работа городских служб, столичные власти попросили рестораторов закрыть летние веранды. Также в городе закрыты фестивальные площадки "Московских сезонов", парки и Московский зоопарк.

ЦОДД призвал автомобилистов пересесть на метро. Если это невозможно, то водителям рекомендовали не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

