ЦОДД призвал столичных автомобилистов пересесть на метро из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД рекомендует москвичам использовать для поездок по городу метро, поскольку в столице ожидаются ливень с грозой и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале Дептранса.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения в центре Москвы, на МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. На движение может повлиять погода, короткий рабочий день, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Оранжевый уровень опасности продлен в столичном регионе до полуночи из-за грозы, ливня и шквалистого ветра. Предупреждение о непогоде будет действовать до 00:00 6 июля. Только за один час выпадет более 20 миллиметров осадков, местами возможен крупный град. До 21:00 5 июля будет сохраняться опасность формирования смерчей.

Столичных рестораторов в связи с непогодой призвали закрыть летние веранды, а также своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В столице также усилили работу городских служб. На улицах уже организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Коммунальные службы приняли все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения Москвы, а электросетевым компаниям были даны указания подготовить источники аварийного питания.

Пик непогоды ожидается в столице в 17:00–19:00. Горожан предупредили, что из-за этого в Москве могут произойти обрыв линий электропередачи, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий.

