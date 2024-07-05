Аэропорты столичного региона сообщили о штатной работе в условиях непогоды

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Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский обслуживают самолеты и пассажиров в штатном режиме, а также готовы к работе в условиях непогоды. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службах воздушных гаваней.

В пресс-службе Шереметьево указали, что аэропорт работает штатно, в случае ухудшения погоды обслуживание пассажиров и авиакомпаний будет обеспечиваться по регламентам.

В свою очередь, в аэропорте Домодедово рассказали, что воздушная гавань является всепогодной и готова к работе при ливнях. Дренажные системы прошли техобслуживание в преддверии весенне-летнего периода, также приняты меры по защите от порывов ветра и обеспечения безопасности производственных процессов. Прием и выпуск самолетов осуществляется с графиком, задержек рейсов по метеоусловиям нет, добавили там.

Задержек и отмен рейсов также нет в аэропорте Внуково. Воздушная гавань готова и уже приняла самолеты из другого аэропорта Московского авиационного узла, где воздушные суда не смогли приземлиться. Все службы воздушной гавани привлекли необходимое количество сотрудников и производственных ресурсов для обеспечения жизненно важных систем аэропорта, объяснила пресс-служба Внуково.

Между тем в пресс-службе АО "Рампорт Аэро", оператора аэропорта Жуковский, уточнили, что воздушная гавань работает штатно и в случае необходимости примет все усилия для обеспечения безопасности и недопущения возможных сбоев в расписании в связи с непогодой.

Ураган "Орхан" накрыл отдельные районы Москвы. В городе начался ливень, зафиксированы сильные порывы ветра. Также в столице могут пройти грозы и даже град.

Коммунальные службы города работают в усиленное режиме. Парки и фестивальные площадки "Московских сезонов" закрыты. Столичным рестораторам посоветовали закрыть летние веранды и укрепить конструкции. Причал Парк "Фили" не работает для высадки пассажиров на первом маршруте электросудов из-за непогоды.

Москвичей попросили по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями и не парковать под ними машины. Автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию.