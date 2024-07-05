Москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Москве начались сильный дождь и ветер с порывами до 25 метров в секунду, из-за чего зафиксированы случаи падения деревьев. В связи с этим комплекс городского хозяйства столицы призвал горожан воздержаться от пребывания на улице.

"Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины", – говорится в телеграм-канале комплекса.

Водителей транспорта также призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Из-за непогоды в столице до полуночи продлен оранжевый уровень погодной опасности. На улицах организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний города.

Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды, а также своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Кроме того, из-за непогоды перестали работать фестивальные площадки "Московских сезонов", столичные парки культуры и отдыха и Московский зоопарк. Причал Парк "Фили" также решили закрыть для высадки пассажиров на первом маршруте электросудов.

