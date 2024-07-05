Причал Парк "Фили" закрыт для высадки пассажиров из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Причал Парк "Фили" закрыли для высадки пассажиров на первом маршруте электросудов из-за непогоды в Москве, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

Такое решение связано с закрытием парка "Фили". При этом посадка пассажиров в сторону причала Сердце столицы работает в обычном режиме.

Ливень с грозой и градом, а также порывами ветра до 25 метров в секунду придут в столицу во второй половине пятницы, 5 июля.

Только за один час в столичном регионе может выпасть свыше 20 миллиметров осадков, при этом есть опасность формирования смерчей. Горожан призвали использовать метро для поездок по городу.

