05 июля, 16:28Транспорт
Причал Парк "Фили" закрыт для высадки пассажиров из-за непогоды
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Причал Парк "Фили" закрыли для высадки пассажиров на первом маршруте электросудов из-за непогоды в Москве, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.
Такое решение связано с закрытием парка "Фили". При этом посадка пассажиров в сторону причала Сердце столицы работает в обычном режиме.
Ливень с грозой и градом, а также порывами ветра до 25 метров в секунду придут в столицу во второй половине пятницы, 5 июля.
Только за один час в столичном регионе может выпасть свыше 20 миллиметров осадков, при этом есть опасность формирования смерчей. Горожан призвали использовать метро для поездок по городу.
"Атмосфера": 21 градус ожидается в Москве вечером 5 июля