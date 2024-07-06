Жара с температурой до 30 градусов вернется в Москву к 9 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура до 30 градусов ожидается ко вторнику, 9 июля, в Москве, однако дожди вновь вернутся к середине недели. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В ближайшие дни в столичном регионе ожидается солнечная и сухая погода, формировать которую будет антициклон, и если сегодня довольно прохладно – плюс 21–26 градусов, то уже в воскресенье температура начнет постепенно повышаться", – отметил он.

По словам синоптика, следующие дожди не окажутся такими же сильными, как и в пятницу, 5 июля.

Ураган "Орхан" накрыл Москву вечером 5 июля. В отдельных районах за час выпало до 20% месячной нормы осадков. Наибольшее их количество было зафиксировано на северо-западе, севере Москвы и в Зеленоградском административном округе.

В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствии непогоды задействовано необходимое число рабочих и единиц техники.

Синоптики отметили, что в эти выходные в Москве ожидается понижение температуры, однако на следующей неделе в город вернется аномальная жара. Так, уже со вторника, 9 июля, температура воздуха в столице вновь превысит 30 градусов.

