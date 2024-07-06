"Аэрофлот" отменил 7 рейсов для стабилизации расписания после непогоды в Москве

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы из Москвы в Казань, Махачкалу, Пермь, Самару, Оренбург, Мурманск и Волгоград и в обратном направлении на 7 июля. Решение принято для стабилизации расписания после непогоды в столице, сообщила авиакомпания в телеграм-канале.

Всех пассажиров отмененных рейсов переоформят на другие ближайшие рейсы.

Ураган "Орхан" пришел в Москву вечером 5 июля. В отдельных районах за час выпало до 20% месячной нормы осадков. Позже началась вторая волна непогоды, и некоторых районах шел ливень с грозой, сопровождаемый сильным ветром. Там выпала почти половина месячной нормы осадков.

Городские службы устраняют последствия урагана. Рабочие оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные конструкции. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме.