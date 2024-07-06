Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве, которая накрыла город 5 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков", – отметил заммэра Петр Бирюков.

В основном осадки приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", дорожных служб и инженерных компаний.

Заммэра уточнил, что 5 июля обошлось без подтоплений городских территорий. Однако были случаи падения деревьев.

В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и техники. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, а поврежденные конструкции демонтируют. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Ураган "Орхан" накрыл Москву вечером 5 июля. В отдельных районах за час выпало до 20% месячной нормы осадков. Наибольшее их количество было зафиксировано на северо-западе, севере Москвы и в Зеленоградском административном округе.

Власти Москвы просили рестораторов закрыть летние веранды и укрепить конструкции. Фестивальные площадки "Московских сезонов", парки и Московский зоопарк были закрыты.

ЦОДД призывал водителей пересесть на метро. Сергей Собянин, в свою очередь, рекомендовал не выходить на улицу пожилым людям, беременным женщинам и детям.

