Прокуратура начала следить за ситуацией с задержками рейсов в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в аэропорту Шереметьево из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мониторинг проводится в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг. В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.

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