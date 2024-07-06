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06 июля, 11:30

Транспорт

Прокуратура начала следить за ситуацией с задержками рейсов в Шереметьево

Прокуратура начала следить за ситуацией с задержками рейсов в Шереметьево

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержками авиарейсов в аэропорту Шереметьево из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мониторинг проводится в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказании им соответствующих услуг. В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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