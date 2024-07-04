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04 июля, 23:30

Транспорт

"Велобайк" снизил тарифы перед ночным велофестивалем в Москве

"Велобайк" снизил тарифы перед ночным велофестивалем в Москве

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С 3 июля сервис "Велобайк" снизил стоимость проката двухколесного транспорта на 70%. Так, минута аренды будет стоить 5 рублей, "Сутки" – 50 рублей, "Прогулка" – 150 рублей, "Месяц" – 195 рублей, а "Сезон" – 850 рублей.

Как отметил Сергей Собянин, столичный парк прокатных велосипедов – самый большой в мире. Кроме того, в ближайшие пару лет для москвичей и гостей города будут закупать по три тысячи электровелосипедов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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