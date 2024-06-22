Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 из-за травмирования человека на путях

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Несколько поездов МЦД-2, движущихся в сторону Нахабина и Курского направления в Москву, задерживаются из-за травмирования человека на путях, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Инцидент произошел в 14:20 по московскому времени на остановочном пункте Депо. Как отметили представители магистрали, по предварительной информации, пассажир нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

Сейчас ему оказывается медицинская помощь, поэтому в обратном направлении возможны опоздания поездов. Сотрудники МЖД принимают все меры для сокращения времени задержки.

Ранее москвичей предупредили об изменении расписания движения поездов с 24 по 26 июня на на Нижегородском и Калужском направлениях МЦД-4. В этот период с 23:50 до 11:30 на Нижегородском направлении интервалы движения составов увеличат до 20 минут, а остальные будут курсировать по укороченным маршрутам от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. Некоторые поезда (от и до станции Железнодорожная) полностью отменят.