Расписание движения поездов изменится с 24 по 26 июня на МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 24 по 26 июня на Нижегородском и Калужском направлениях четвертого Московского центрального диаметра (МЦД) временно изменится график движения поездов.

В этот период, как сообщили на сайте мэра и правительства Москвы, с 23:50 до 11:30 на Нижегородском направлении интервалы движения составов увеличат до 20 минут, а остальные будут курсировать по укороченным маршрутам от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. Некоторые поезда (от и до станции Железнодорожная) полностью отменят.

На Калужском направлении и центральном участке до Курского вокзала несколько поездов перестанут курсировать, а некоторые будут проезжать по укороченным маршрутам от Апрелевки до станции Марьина Роща.

Введение ограничений связано с ремонтом на станции Железнодорожная. Путь № 3 на участке между станциями Реутово и Железнодорожная будет полностью закрыт.

В связи с этим пассажирам посоветовали заранее планировать маршруты. С расписанием можно ознакомиться в приложениях "Метро Москвы", а также в приложении и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится c 10 по 28 июня. Это связано с модернизацией инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюковом и Ленинградским вокзалом.

