Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 21 по 24 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 02:00 21 июня до 02:00 24 июня график движения составов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на столичный Дептранс.

По данным транспортного ведомства, часть поездов будет полностью выведена с маршрута, а остальные будут курсировать по сокращенному маршруту от Курского вокзала и до станции Люблино (и в обратном направлении). При этом с 05:20 до 09:30 интервалы движения между составами также увеличат до 12–18 минут.

Такие изменения в расписании необходимы, так как специалисты приступят к обновлению станции Царицыно. Для этого пришлось закрыть проезд по третьему и пятому путям.

С изменениям в графике движения пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендовали заранее строить маршрут поездок.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится c 10 по 28 июня. Это связано с модернизацией инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюковом и Ленинградским вокзалом.