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03 июля, 09:31

Транспорт

Московский прокат подготовил выгодные тарифы к ночному велофестивалю

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Служба проката велосипедов "Велобайк" разработала выгодные условия аренды перед ночным заездом, который состоится 6 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Если у вас нет своего велосипеда, его можно взять в прокат и стать участником ночного велофестиваля. <...> Мы развиваем и поддерживаем велодвижение в столице по поручению Сергея Собянина", – приводит его слова телеграм-канал городского Дептранса.

Так, на все тарифы проката станционных велосипедов будет действовать скидка до 70%. Приобрести тарифы москвичи смогут уже с 3 июля.

Представители ведомства также отметили, что информация о специальных тарифах на аренду электровелосипедов 2.0 будет опубликована позже.

В департаменте напомнили, что ближайшая к старту фестиваля станция городского проката находится по адресу Селезневская улица, 29, строение 1. В Дептрансе также обратили внимание, что число велосипедов ограниченно.

Ночной велофестиваль в стиле "Неонового праздника" состоится 6 июля. Старт заезда назначен на 21:00. Велосипедисты будут выезжать с Суворовской площади и завершат поездку на Лужнецкой набережной.

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