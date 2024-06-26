Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Конкурс костюмов пройдет на ночном велофестивале в Москве 6 июля. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Приглашаем всех желающих принять участие и в самом мероприятии, и в конкурсе костюмов", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Тема ночного велофестиваля в 2024 году – "Светящийся праздник". Москвичи могут не только нарядиться в костюмы, но и украсить велосипед. Авторы трех самых ярких и оригинальных костюмов получат в подарок велосипеды и смартфон.

Ознакомиться с условиями участия в велофестивале и конкурсе можно на странице Дептранса в соцсети "ВКонтакте".

6 июля на Воробьевых горах также состоится массовая любительская велогонка Cyclingrace "Столица". Тысячи велосипедистов проедут от одного до восьми кругов по перекрытым от автомобилей улицам города. Мероприятие состоится в двух форматах: велогонка для опытных горожан и велозаезд для начинающих.

