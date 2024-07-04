04 июля, 17:09Мэр Москвы
Собянин: число бесплатных автобусов в рамках проекта "Музеи – детям" увеличится
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Москва увеличит число бесплатных автобусов для учеников школ в рамках проекта "Музеи – детям". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Благодаря программе с 2017 года по карте "Москвенок" и карте москвича дети бесплатно посетили музеи уже 3,3 миллиона раз, а с начала текущего года – свыше 350 тысяч раз.
В проекте принимает участие больше 100 музеев и выставочных залов, отметил мэр столицы.
Особую популярность пользуются Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Дарвиновский музей, музеи А. С. Пушкина, И. С. Тургенева и М. А. Булгакова.
"Транспорт для перевозки организованных экскурсионных групп школьников предоставляется по заявкам учебных заведений", – добавил градоначальник.
Собянин сообщал, что больше 8 тысяч школьников познакомились с технологическим процессом московских производств. По словам мэра, также школьники побывали на заводе, который специализируется на переработке электроники и бытовой техники.
Столичные школьники посетили столичные предприятия более двух тыс раз