Собянин: число бесплатных автобусов в рамках проекта "Музеи – детям" увеличится

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва увеличит число бесплатных автобусов для учеников школ в рамках проекта "Музеи – детям". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



Благодаря программе с 2017 года по карте "Москвенок" и карте москвича дети бесплатно посетили музеи уже 3,3 миллиона раз, а с начала текущего года – свыше 350 тысяч раз.



В проекте принимает участие больше 100 музеев и выставочных залов, отметил мэр столицы.



Особую популярность пользуются Музей космонавтики, музей-панорама "Бородинская битва", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Дарвиновский музей, музеи А. С. Пушкина, И. С. Тургенева и М. А. Булгакова.



"Транспорт для перевозки организованных экскурсионных групп школьников предоставляется по заявкам учебных заведений", – добавил градоначальник.

Собянин сообщал, что больше 8 тысяч школьников познакомились с технологическим процессом московских производств. По словам мэра, также школьники побывали на заводе, который специализируется на переработке электроники и бытовой техники.

