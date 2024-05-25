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25 мая, 09:15

Общество

Выпускники рассказали о предпрофессиональных классах в столичных школах

Выпускники рассказали о предпрофессиональных классах в столичных школах

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В столичных школах выпускники отпраздновали последний звонок. Теперь им предстоит сдача ЕГЭ и поступление в университеты и институты. Некоторые абитуриенты определились с будущей профессией еще до перехода в старшие классы, поэтому в последние годы обучения в школе занимались не только основными предметами, но и предпрофессиональной подготовкой.

Всего в школа Москвы действуют шесть направлений предпрофессиональной подготовки – это IT, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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