Выпускники рассказали о предпрофессиональных классах в столичных школах

В столичных школах выпускники отпраздновали последний звонок. Теперь им предстоит сдача ЕГЭ и поступление в университеты и институты. Некоторые абитуриенты определились с будущей профессией еще до перехода в старшие классы, поэтому в последние годы обучения в школе занимались не только основными предметами, но и предпрофессиональной подготовкой.

Всего в школа Москвы действуют шесть направлений предпрофессиональной подготовки – это IT, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские и медиаклассы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.