Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

24 мая в День славянской культуры и письменности музей "Слово" на ВДНХ празднует свое пятилетие. Посетители музея могут проследить всю историю кириллицы с помощью экспонатов и мультимедиа. С праздником москвичей в своем телеграм-канале поздравил Сергей Собянин.

Как складывалась орфография? Почему мы пишем "о" там, где произносим "а"? Чем отличается мужская и женская речь? И какие 50 книг обязательны к прочтению? На все вопросы ответят лингвисты в Музее славянской письменности "Слово".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

