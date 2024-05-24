Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самое высокое в 21-м веке атмосферное давление было зафиксировано на метеостанции ВДНХ 24 мая в 09:00. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, атмосферное давление составило 761,9 миллиметра ртутного столба (1 015,5 гектопаскаля), однако достичь абсолютного рекорда (1 016,3 гектопаскаля) не удалось. Показатель, который был зафиксирован, 24 мая станет вторым максимально возможным результатом после рекорда 1992 года.

"По мере роста температуры атмосферное давление стало медленно понижаться", – добавила синоптик.

Ранее сообщалось, что глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что влияние солнечной и магнитной активности на погоду является незначительным. Эксперт также отметил, что на основании проведенных в XX веке исследований считает поспешным вывод об изменении реакции Земли на солнечные вспышки, который озвучивают некоторые ученые.

