Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 07:30

Общество

МФТИ заплатит 100 тыс рублей каждому поступившему, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ

МФТИ заплатит 100 тыс рублей каждому поступившему, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ

Новости часа: Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий

"Это Москва. Соц.блок": столичные колледжи. Цирк

Основной период единого госэкзамена стартовал в России

Новости часа: 10 детских садов и 11 поликлиник построят в ТиНАО

Московские школьники смогут участвовать в экспедициях на Южный полюс

Мастер-классы и встречи с педагогами организовали на днях открытых дверей в колледжах

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Новое экспедиционное направление откроют для московских школьников

Руководитель Рособрнадзора рассказал о проведении ЕГЭ в 2024 году

Столичный институт заплатит 100 тысяч рублей каждому поступившему, кто набрал 100 баллов на едином госэкзамене. Такой подарок на зачисление готовы сделать в МФТИ.

Отмечается, что выплата будет единовременной и нецелевой, студент сможет потратить деньги по своему усмотрению. В ВУЗе также рассказали, что в прошлом году более 40% абитуриентов имели один стобалльный результат ЕГЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика