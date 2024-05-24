МФТИ заплатит 100 тыс рублей каждому поступившему, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ

Столичный институт заплатит 100 тысяч рублей каждому поступившему, кто набрал 100 баллов на едином госэкзамене. Такой подарок на зачисление готовы сделать в МФТИ.

Отмечается, что выплата будет единовременной и нецелевой, студент сможет потратить деньги по своему усмотрению. В ВУЗе также рассказали, что в прошлом году более 40% абитуриентов имели один стобалльный результат ЕГЭ.

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