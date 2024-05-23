Аналитик Егоров предупредил о мошенниках, наживающихся на ЕГЭ

Фото: 123RF/diy13

За несколько дней до проведения ЕГЭ фиксируется увеличение числа предложений о продаже ответов на экзамены, рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Эксперт уточнил, что в данный момент существует по меньшей мере 60 групп и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые предлагают такие услуги, пишет "Газета.ру".

При этом стоимость ответов на один вариант находится в диапазоне от 500 до 2 500 рублей. Егоров подчеркнул, что большинство подобных бизнес-аккаунтов, если не каждый из них, принадлежат мошенникам. При этом нередко злоумышленники продают общедоступные решения ЕГЭ прошлых лет.

По словам аналитика, некоторые источники заявляют об уменьшении числа подобных предложений, но это не связано со снижением количества желающих приобрести ответы. Эксперт обратил внимание, что нелегальная покупка решений ЕГЭ может привести не только к финансовым потерям, но и к компрометации персональных данных, а также прочим негативным последствиям.

Ранее в российском Центробанке предупредили, что мошенники начали использовать схему "безопасный счет", обманывая военнослужащих и их близких. В регуляторе подчеркнули, что никаких безопасных или специальных счетов не существует, и призвали обращаться по всем вопросам исключительно в банк по номерам, указанным на официальных сайтах или на обороте карты.