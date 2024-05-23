В Москве пройдет вебинар о защите от мошенничества в сфере туризма

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Департамент информационных технологий Москвы 28 мая проведет лекцию о распространенных схемах обмана в туристической сфере и поделится способами защиты от них. Об этом сообщила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

"Не имея нужных знаний, можно легко стать жертвой мошенников. На ближайшем вебинаре мы подробно расскажем о том, как обезопасить себя при планировании и организации путешествия", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Присоединиться к мероприятию можно в очном и онлайн-формате. Онлайн-трансляция состоится на странице в соцсети "ВКонтакте" в 11:00. Для посещения очного мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Спикерами вебинара станут представители столичного главка МВД РФ, департамента информационных технологий и эксперты Роспотребнадзора. На мероприятии расскажут, чем туроператор отличается от турагента, на что стоит обратить внимание при покупке тура и какие меры безопасности следует соблюдать при подготовке к поездке.

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