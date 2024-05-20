МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан

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Российское министерство иностранных дел посоветовало гражданам РФ не посещать Афганистан на фоне поступающей информации о нападении на иностранных туристов. Об этом сообщается в публикации на сайте ведомства.

"В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане", – добавили в министерстве.

По данным дипломатов, неизвестные лица обстреляли граждан на рынке в городе Бамиан. В итоге погибли трое граждан Испании, а еще четверо иностранцев получили тяжелые ранения. Среди них – граждане Австралии, Испании, Литвы и Норвегии.

В начале мая МИД Киргизии призывали граждан воздержаться от поездок в Россию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности. В ведомстве подчеркивали, что в случае надобности поездки гражданам следует заранее проверять наличие ограничений.