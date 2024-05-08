МИД России призвал Мексику исключить необоснованные отказы во въезде россиянам

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Россия потребовала от властей Мексики исключить ситуации, связанные с необоснованным отказом россиянам во въезде в страну, чтобы избежать негативного воздействия на туристические потоки между государствами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также в пресс-службе ведомства призвали информировать россиян обо всех изменениях, связанных с их пребыванием в Мексике.

"По данным мексиканской стороны, каких-либо изменений в сторону ужесточения национального миграционного законодательства в последнее время не вводилось", – уточнила Захарова.

Сейчас, как утверждает официальный представитель МИД РФ, власти Мексики занимаются решением проблемы. В связи с этим российское ведомство находится в контакте с властями страны и посольством Мексики в Москве.

Кроме того, в МИД РФ посоветовали гражданам РФ учитывать соответствующие риски при планировании поездок в Мексику.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что россиян не допускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, из-за давления США на мексиканские власти.

Замглавы также напомнил, что аналогичные проблемы для граждан РФ возникают и на рейсах в другие латиноамериканские страны. Российская сторона в данный момент занимается обсуждением этой проблемы.

Российские дипломаты, работающие в посольстве в Турции, заявили, что в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки, которые осуществляются транзитом через Стамбул, россияне могут направить обращение в суд против Turkish Airlines и потребовать компенсацию.

