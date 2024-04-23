23 апреля, 23:36Туризм
Turkish Airlines представила памятку на русском языке о транзите в Латинскую Америку
Фото: 123RF/soosjozsef
Авиакомпания Turkish Airlines опубликовала на своем сайте памятку на русском языке для людей, путешествующих через Стамбул в ряд стран Латинской Америки.
В ней говорится, что, помимо общих правил, к пассажирам могут применяться некоторые допмеры контроля, если их рейсы прибывают в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу. При этом, как утверждается, местные власти могут отказать во въезде при несоблюдении ряда правил.
В памятке также перечислены условия для аэропорта каждой из указанных стран, которые должен соблюсти пассажир, направляющийся туда. В противном случае пассажиры могут столкнуться с проблемами при посадке на соответствующий рейс.
Среди таких требований, в частности, наличие единого или сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда и обратно, подтверждения бронирования гостиницы, а также кредитных карт и денежных средств в необходимом запасе.
Также у пассажира должен быть багаж, помимо ручной клади, и нотариально заверенные подтверждения целей поездки.
Ранее стало известно, что российские туристы смогут находиться в Таиланде без визы 60 дней. По словам премьер-министра страны Сеттха Тхависина, соответствующий закон вступит в силу с 1 мая.
До этого туроператоры сообщили, что россияне начали проявлять активный интерес к бронированию туров в Европу на предстоящее лето. Самыми популярными европейскими направлениями у россиян являются Италия, Франция и Испания.
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