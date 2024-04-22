Представитель АТА Мкртчян: ажиотаж на туры в Европу связан с падением цен на авиабилеты

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Заметное снижение цен на авиабилеты стало главной причиной появления ажиотажного спроса на путевки в страны Европы. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Если два года назад билет Москва – Афины, Москва – Рим или Москва – Ларнака стоил чуть ли не 100, а то и 120 тысяч рублей за человека, то сейчас билеты через Ереван или Тбилиси стоят 40–50 тысяч рублей. То есть билеты подешевели на все: на Кипр, Грецию, Италию, Испанию", – подчеркнул Мкртчян.

По его словам, упала стоимость билетов и на ряд других курортных стран. В некоторых случаях цена за семейный отдых снизилась с 300–350 тысяч рублей до 150 тысяч. Эксперт указал, что особой популярностью пользуются "комбинированные туры", при которых можно побывать сразу в нескольких государствах Евросоюза.

"Также свою роль в возросшей популярности отдыха в Европе сыграли послабления визовых правил. Некоторые страны ЕС стали охотнее выдавать документы россиянам", – заключил он.

Ранее директор одного из туристических агентств Лилия Феоктистова также указывала на активный интерес к бронированию летних туров в ЕС. Она отмечала, что спрос на шенгенские визы вырос на 20%. Самыми популярными стали Италия, Франция и Испания.

