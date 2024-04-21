Туроператоры заявили о высоком интересе россиян к поездкам в Европу летом

Фото: depositphotos/YouraPechkin@gmail.com

Россияне начали проявлять активный интерес к бронированию туров в Европу на предстоящее лето. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрошенных туроператоров.

Директор агентства "Да-Турс" Лилия Феоктистова сообщила, что спрос на шенгенские визы вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Она считает, что рост спроса обусловлен стартом выдачи виз на более короткий срок.

По данным участников рынка, самыми популярными европейскими направлениями у россиян являются Италия, Франция и Испания. При этом занять запись на визу в Испанию сейчас можно только на май, в Италию – на июнь и июль. Получить визу во Францию сейчас сложнее из-за предстоящих Олимпийских игр в Париже.

Ранее стало известно, что в пятерку самых популярных зарубежных направлений предстоящего лета вошли Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

