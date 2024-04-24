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24 апреля, 15:18

Транспорт

Песков заявил о работе над проблемой недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines

Фото: 123RF/soosjozsef

Над проблемой с допуском жителей РФ на рейсы Turkish Airlines активно работают как российская, так и турецкая стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом передает RT.

Он выразил уверенность в урегулировании всех вопросов благодаря "дружественным отношениям" между странами.

"У нас очень конструктивные, дружественные отношения с турецкой стороной, и мы будем использовать эти отношения, чтобы решать те проблемы, которые, к сожалению, неизбежно возникают", – сказал Песков, напомнив, что в Анкаре находится посольство РФ.

Накануне российские дипломаты, работающие в посольстве в Турции, заявили, что в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки, которые осуществляются транзитом через Стамбул, россияне могут направить обращение в суд против Turkish Airlines и потребовать компенсацию.

Россиянам посоветовали при возникновении подобной ситуации обращаться за помощью в генконсульство РФ в Стамбуле по телефону экстренной связи +90 (530) 941-03-68 и электронной почте stambul@mid.ru, а также направить письменный запрос в авиакомпанию для получения подтверждения факта отказа в посадке на рейс с указанием причины этого инцидента.

До этого российский посол Алексей Ерхов высказался, что проблемы в банковской отрасли между Россией и Турцией могут стать причиной осложнений для туристов. По его словам, со сложностями могут столкнуться неорганизованные туристы, посещающие страну не по путевкам.

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