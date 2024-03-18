Долги отелей Турции перед банками приблизились к 10 млрд долларов – СМИ

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Задолженность турецких отелей перед банками после пандемии COVID-19 приблизилась к отметке в 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает местная газета Cumhuriyet, ссылаясь на представителей туристической отрасли.

По информации собеседников издания, из-за окончания действий соглашений о лояльности выросла опасность перехода отелей в собственность банков. Кроме того, указано в материале, отели Турции закончили период пандемии с кредитным долгом в размере 8,5 миллиарда долларов.

В то же время Минкультуры и туризма и Турецкий статистический институт сообщили о рекордах в области туризма. По их данным, в прошлом году в страну приехали свыше 56 тысяч иностранцев. Однако представители туристической отрасли отмечают, что ее финансовое состояние вызывает беспокойство. По подсчетам газеты, в стране не хватает мест для приема такого числа путешественников, а цель в 60 миллионов туристов остается "мечтой". К тому же 70–75% отелей заложены банкам, требующим от владельцев продать объекты и заплатить долги, говорится в статье.

Cumhuriyet предполагает, что такое множество приезжих не означает рост туристической активности. Иностранцы могут приехать на день для покупок или ехать транзитом через страну, но такие посетители не включаются в категорию туристов. По данным турецкой ассоциации отелей TÜROB, в прошлом году заполняемость гостиниц в Анталье и Стамбуле снизилась с 62,2 до 56,2% и с 74,6 до 65,2% соответственно. Помимо этого, показатель по всей стране уменьшился с 53,6 до 49,1%.

Почетный президент – основатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Бодрума Сердар Карджилиоглу рассказал изданию, что владельцы отелей пережили год, когда заполняемость составляла 49%. Он считает сомнительными данные о доходах и количестве туристов.

Как пишет газета, в турецком гостиничном бизнесе много мигрантов с зарплатой ниже минимальной, также в сфере наблюдаются серьезные проблемы с трудоустройством. Журналисты подчеркнули, что из-за падения покупательской способности у турецких путешественников сокращаются возможности для поездок по своей стране.

Ранее в Альянсе туристических агентств РФ назвали фейком информацию прессы о снижении цен на отдых в турецких отелях. Вице-президент Альянса Алексан Мкртчян заверил, что россияне увидят те же цены, что и в 2023 году, или даже выше.

Он добавил, что турпоток из РФ в Турцию за последние годы снизился, а в прошлом году Турция недосчиталась одного миллиона туристов.

В АТОР назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах в 2024 году