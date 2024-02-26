Эксперт объяснил, почему россиянам не стоит ждать дешевых путевок в Турцию в 2024 году

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В Альянсе туристических агентств России назвали фейком информацию СМИ о снижении цен на отдых в турецких отелях, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В частности, говорилось, что гостиницы уже снизили стоимость на 20%. Вице-президент Альянса Алексан Мкртчян заверил, что россияне увидят те же цены, что и в прошлом году, или даже выше.

По его словам, это стопроцентный фейк, поскольку на самом деле турецкие отельеры лишь снизили цены от тех высоких, которые объявляли в конце 2022 года по 2023 год.

Мкртчян добавил, что в целом турпоток из России в Турцию за последние годы снизился. Например, в прошлом году Турция недосчиталась около миллиона отдыхающих. В этом году сложится подобная картина, заключил он.

Ранее сообщалось, что турецкие отельеры решили понизить цены для россиян, в результате чего у туроператоров увеличились продажи на данном направлении. Как подчеркнула руководитель отдела по связям с общественностью одного из туроператоров Марина Макаркова, с ценами на этот год уже определились 98% турецких отелей. Также в результате снижения цен для российского рынка стоимость пакета в евро упала на 27%.

В свою очередь, директор другого турагентства Роман Елагин заявил, что говорить о летнем сезоне пока рано, поскольку он будет зависеть от курса рубля.

До этого стало известно, что число российских туристов, которые посетили турецкую Анталью в 2023 году, составило почти 3,5 миллиона человек. Проанализировав данные, в АТОР пришли к выводу, что турпоток из России в Анталью в 2023 году вырос на 14,1%. Второй по популярности Анталья стала у туристов из Германии (3,4 миллиона человек). На третьем месте оказалась Великобритания (1,4 миллиона человек).

Путевки в Турцию подорожали в среднем на 70% по сравнению с прошлым годом