Посол Таиланда исключил ограничения на въезд туристов из РФ из-за COVID-19

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Таиланд не будет вводить ограничения для российских туристов на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла королевства в Москве Сасивата Вонгсинсавата.

"Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад", – объяснил он.

Как уточнил дипломат, в государстве принимают превентивные меры.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что новогодние каникулы на зарубежных курортах проведут 500 тысяч российских туристов. По его словам, это на 35% больше, чем в прошлом году. Причем, как указал Мурадян, даже заметно просевший курс рубля не помешал россиянам. Самыми популярными странами для зимних путешествий стали ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Индонезия.

До этого сообщалось, что Москва осталась самым популярным российским направлением для отдыха в новогодние праздники. На втором и третьем местах оказались Санкт-Петербург и Сочи. Следующими по популярности российскими городами оказались Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Красноярск, Казань, Самара и Уфа.

Спрос на новогодние поездки в Москву среди россиян вырос на 63% за год