В АТОР сообщили, что за границу на Новый год поедут 500 тысяч россиян

Фото: depositphotos/nitinut380

Новогодние каникулы на зарубежных курортах проведут 500 тысяч российских туристов, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, которого цитирует сайт "Комсомольской правды".

По его словам, это на 35% больше, чем в прошлом году. Причем, как указал Мурадян, даже заметно просевший курс рубля не помешал россиянам. Самыми популярными странами для зимних путешествий стали ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Индонезия.

Это касается только организованных туристов. Самостоятельные путешественники чаще покупали билеты в Минск. Также востребованными международными авиамаршрутами стали Ереван, Ташкент, Самарканд, Баку и Стамбул.

Ранее сообщалось, что Москва осталась самым популярным российским направлением для отдыха в новогодние праздники. На втором и третьем местах оказались Санкт-Петербург и Сочи. Следующими по популярности российскими городами оказались Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды, Красноярск, Казань, Самара и Уфа.

Спрос на новогодние поездки в Москву среди россиян вырос на 63% за год