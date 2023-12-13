Москва осталась самым популярным новогодним направлением для отдыха россиян

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Москва осталась самым популярным российским направлением для отдыха в новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании одной из компаний по бронированию отелей, результаты которого есть у "Газеты.ру".

В 2023 году на столицу приходится более 25% заказов, что на 15% меньше предыдущего года. Билет в один конец до Москвы в среднем стоит 8 800 рублей. На втором и третьем местах оказались Санкт-Петербург и Сочи, куда планируют отправиться 11 и 7,4% россиян соответственно.

При этом доля южного курорта почти не изменилась, однако число заказов на отдых в Северной столице упало на 14%. Стоимость перелета составит 10 и 9 тысяч рублей соответственно. Стоимость ночи в забронированном отеле в Москве и Петербурге составит 9 тысяч рублей, а в Сочи – около 10 тысяч рублей, подчеркнули аналитики.



Следующими по популярности российскими городами оказались Калининград (более 5%) и Екатеринбург (более 3%). Рост востребованности за год в первом городе составил 71%, а во втором остался без изменений. Далее в топе идут Минеральные Воды, Красноярск, Казань, Самара и Уфа, уточняется в исследовании.

Эксперты рассказали, что спрос на перелет в Красноярск во время новогодних каникул вырос почти в 2 раза. Среди зарубежных поездок жителей РФ интересует армянский Ереван, турецкий Стамбул, тайские Бангкок и Пхукет, азербайджанский Баку и индонезийский Денпасар, а также Дубай, Минск, Тбилиси и Ташкент.

Ранее стало известно, что жители столицы планируют потратить на новогодние каникулы 23 тысячи рублей – это самый высокий показатель по стране.

По результатам исследования бюджет россиян на новогодние праздники за год вырос на 12% – до 19 600 рублей на человека. Подобные расходы планирует каждый третий опрошенный.

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