МИД Киргизии призвал граждан воздержаться от поездок в Россию

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Власти Киргизии просят местных жителей воздержаться от визитов в Россию. Обращение к гражданам появилось на официальном сайте МИД республики.

"Министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в РФ, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу", – отмечается в публикации.

При этом ведомство добавило, что в случае необходимости поездки гражданам следует заранее проверять наличие ограничений.

В конце марта стало известно, что граждан Киргизии, в том числе детей, пытаются вербовать для совершения терактов в РФ. Минтруд страны призвал не поддаваться на провокации.

По данным министерства, злоумышленники используют для этих целей соцсети и популярные мессенджеры, включая Telegram. Они также действуют через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах. Вербовщики изучают граждан по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам.

