Спецслужбы провели обыски в киргизском информагентстве в рамках дела о пропаганде войны

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Обыски в киргизском информагентстве 24.kg связаны с уголовным делом по статье о пропаганде войны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики пишет РИА Новости.

"В рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по статье 407 ("Пропаганда войны") Уголовного кодекса Киргизской Республики, проведены обысковые мероприятия в офисе информационного агентства 24.kg", – заявил представитель пресс-службы.

По информации собеседника агентства, спецслужбы изъяли компьютеры, ноутбуки, электронные носители, а также другие вещдоки, которые могут иметь значение для уголовного дела. Оперативные мероприятия продолжаются, уточнили в ГКНБ.

Ранее об обысках рассказала редактор издания Махинур Ниязова. Позже издание сообщило, что гендиректора и шеф-редакторов агентства забрали на допрос в ГКНБ. Информагентство работает с 2006 года. Оно считается самым цитируемым агентством Киргизии.

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