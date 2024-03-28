В Киргизии сообщили о попытках вербовки граждан для терактов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Граждан Киргизии, в том числе детей, пытаются вербовать для совершения терактов в РФ, Минтруд страны призвал не поддаваться на провокации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, злоумышленники для вербовки используют социальные сети и популярные мессенджеры, включая Telegram. Злоумышленники также действуют через сайты знакомств, вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, указали в ведомстве.

Кроме того, продолжили в Минтруде, вербовщики изучают граждан по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Они делают ставку на уязвимых людей и тех, кто находится в депрессии или испытывает какие-либо трудности.

"Представительство призывает кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся на территории России, не поддаваться на различные провокации, не трудоустраиваться через социальные сети, не участвовать в различных акциях, а также осуществлять контроль за детьми", – говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что участие в террористическом акте карается уголовным законодательством РФ вплоть до пожизненного заключения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал создателя Telegram Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером, так как им пользуются в террористических целях. Он назвал площадку уникальной с технологической точки зрения, добавив, все чаще именно этот ресурс используется преступниками.

Между тем в Росгвардии заявили, что в РФ зафиксировали кратный рост количества звонков и сообщений с призывами к совершению терактов в стране. По данным силовых структур, преступники с Украины звонят или пишут молодым людям и предлагают им совершить террористические действия за вознаграждение.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по людям, после чего подожгли концертный зал.

Согласно последней информации, погибли 143 человека и 360 пострадали. Как уточнили в Минздраве Подмосковья, сейчас в больницах остаются 77 человек, еще 47 были выписаны.

Подозреваемых в терроризме арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.