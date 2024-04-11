Захарова порекомендовала россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток

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Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и Палестину. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Напряженная обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется", – цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Захаровой, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта остается нестабильной. В районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем по-прежнему неспокойно.

Дипломат отметила, что ситуация в сфере безопасности в Иордании остается стабильной. В настоящее время перенос боевых действий из сектора Газа на территорию королевства маловероятен.

Ранее стало известно, что прогресс по перемирию в Газе достигнут на переговорах в Каире. Стороны конфликта пришли к консенсусу по основным направлениям. Переговоры прошли между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи".