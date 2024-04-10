Байден в свете предупреждений Ирана пообещал сделать все для защиты Израиля

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США сделают все для защиты Израиля в свете предупреждений Ирана после удара по его консульству в Дамаске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американского лидера Джо Байдена.

"Мы также обсудили события на Ближнем Востоке, в том числе нашу общую поддержку прекращения огня и сделки по заложникам, а также неотложные усилия по преодолению гуманитарного кризиса, который существует в Газе. Мы также хотим обсудить угрозу Ирана нанести значительный удар по Израилю", – сказал он во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Президент США отметил, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля остается нерушимой.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с радио КП указал, что в конфликте между Израилем и Ираном не может быть места дипломатии.

"Полное пренебрежение международным правом, использование силы и только силы. Об этом говорят последние события и, в частности, удар Израиля по официальному консульству Ирана в Дамаске, гибель высокопоставленных офицеров иранских", – подчеркнул он.

Израильская армия нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска 1 апреля. В результате иранский объект был полностью уничтожен. Позднее в Армии обороны Израиля заявили, что это было не посольство и не консульство, а якобы объект Корпуса стражей исламской революции.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон обеспокоен вероятностью полномасштабной войны между Ираном и Израилем после удара по иранскому консульству в Сирии. Он отметил, что помощь в сфере безопасности, которую США предоставляют Израилю, касается не только сектора Газа.

