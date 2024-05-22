ЦБ: мошенники стали обманывать военных с помощью "безопасного счета"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мошенники стали применять схему "безопасный счет" к военнослужащим и их родственникам, предупредили в Центробанке РФ.

"Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что единовременная выплата в размере 195 000 рублей, которая причитается военным в соответствии с указом президента РФ, будет удержана из денежного довольствия", – указывается в публикации на сайте регулятора.

Злоумышленники обманывают граждан, ссылаясь на якобы дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО, добавляют в ЦБ. Для убедительности преступники присылают в мессенджер якобы копию выписки из приказа департамента финансового обеспечения МО РФ.

Поэтому, чтобы избежать списания денег, жертв заставляют перевести все накопления на "безопасный счет". Когда мошенники получают деньги, они исчезают.

"При поступлении такого телефонного звонка прервите разговор. Если вам пришло подозрительное сообщение или письмо, не реагируйте на них", – предупредили в пресс-службе регулятора.

По их данным, никаких безопасных или специальных счетов не существует. Названные злоумышленниками реквизиты на самом деле относятся к их счету. По всем вопросам нужно самостоятельно обращаться в банк по номерам, указанным на официальных сайтах или на обороте карты.

Ранее стало известно, что преступники начали предлагать гражданам пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств ОМС. В результате мошенники получают доступ к информации на портале "Госуслуг" и платежным данным.

