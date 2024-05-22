Новое экспедиционное направление откроют для московских школьников – это будет Южный полюс. Предложение учеников, которые вернулись из Большой арктической экспедиции, поддержала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Ученики и студенты колледжей поделились впечатлениями и рассказали, как совершили переход на лыжах по льду моря Лаптевых и приняли участие в исследованиях на гидрометеорологической станции. Чтобы отправиться в экспедицию, ребята прошли специальный отбор.

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