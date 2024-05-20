Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 11:15

Общество

Более 87,5 тыс школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

Более 87,5 тыс школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

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Сдавать ЕГЭ в 2024 году в Москве будут 87,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет.

Экзамены начнутся в четверг, 23 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. На базе школ будут работать 362 пункта для одиннадцатиклассников. Аудитории оборудуют системами видеонаблюдения, а контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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