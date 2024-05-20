Более 87,5 тыс школьников будут сдавать ЕГЭ в Москве в 2024 году

Сдавать ЕГЭ в 2024 году в Москве будут 87,5 тысячи школьников и выпускников прошлых лет.

Экзамены начнутся в четверг, 23 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. На базе школ будут работать 362 пункта для одиннадцатиклассников. Аудитории оборудуют системами видеонаблюдения, а контролировать процедуру планируют в том числе общественные наблюдатели.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

