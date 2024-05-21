Сенатор Святенко наградила призеров Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре

Фото: Агентство "Москва"/Алина Иванова

Сенатор Инна Святенко вручила памятные грамоты одиннадцатиклассникам Карине Лазаревой и Никите Волкову, которые стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Награждение прошло в школе "Марьино" имени маршала авиации Голованова, сообщает Агентство "Москва".

В ходе церемонии Святенко рассказала школьникам "Марьина" о деятельности "Мосволонтера" и окружного волонтерского центра "Доброе место", а также подарила волонтерскую книжку кадету, восьмикласснику Саркису Карапетяну.

В рамках урока "Разговоры о важном" сенатор упомянула о детских общественных организациях, как, например, пионерах и "Движении первых". В свою очередь ученики рассказали ей о своих походах и участии в зарницах.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников столичная сборная получила 1 331 диплом, из которых 260 – за первое место, а 1 071 – призерские. По словам мэра, за последние годы московские школьники уже традиционно составляют больше трети участников финала и завоевывают свыше 40% всех дипломов.