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23 мая, 15:15

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Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

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Испытания первого в России беспилотного трамвая начались в столице. Они пока проходят без пассажиров. Об этом заявил Сергей Собянин.

В новом транспорте работает система дублирования действий водителя, которая повторяет 90% решений человека и исправляет некоторые шаги в случае ошибки. Запуск испытаний трамвая прошел в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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