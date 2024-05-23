23 мая, 15:15Новости
Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая
Испытания первого в России беспилотного трамвая начались в столице. Они пока проходят без пассажиров. Об этом заявил Сергей Собянин.
В новом транспорте работает система дублирования действий водителя, которая повторяет 90% решений человека и исправляет некоторые шаги в случае ошибки. Запуск испытаний трамвая прошел в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.